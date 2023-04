Zu einem Verkehrsunfall ausrücken musste die Freiwillige Feuerwehr Berndorf am Sonntag gegen 13.30 Uhr. Zwei Motorräder waren auf der B 68 auf Höhe der Rohrer Kreuzung in der Nähe von Kirchberg an der Raab im Bezirk Südoststeiermark aus noch unbekannter Ursache miteinander kollidiert. Zuerst hatte die Einsatzmeldung "Traktor gegen Motorrad" geheißen.