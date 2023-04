In die Hallen der stillgelegten Glashütte von Stoelzle in Bärnbach ist in den vergangenen Tagen wieder Leben eingekehrt. Ein junges Filmteam mit Regisseurin Jasmin Schlögl (20) aus Feldbach an der Spitze hat das alte Industriegebäude als Kulisse für den Kunstexperimentalfilm "Morgentau" genutzt. "Der Film ist eine Metapher auf unsere schnelllebige Zeit", erläutert Schlögl, die ihre Ausbildung an der HTLBVA Ortweinschule in Graz absolviert.