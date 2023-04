Zu einem schweren Arbeitsunfall kam es in Klöch im Bezirk Südoststeiermark. Ein 28-Jähriger wurde bei Arbeiten in einem Steinbruch tödlich verletzt.

Gemeinsam mit einem Arbeitskollegen hatte der Südoststeirer gerade Sprengungen vorbereitet. Sie waren gerade dabei, Sprengstoff in den vorgesehenen Sprenglöchern anzubringen, als sich aus bisher noch ungeklärter Ursache ein Steinbrocken in der Etage über ihren Köpfen löste.

Mann erlitt tödliche Kopfverletzungen

Der Felsbrocken traf den 28-Jährigen und riss ihn in weiterer Folge zwölf Meter in die Tiefe. Dabei erlitt der Mann tödliche Kopfverletzungen. Der Arbeitskollege alarmierte die Einsatzkräfte und leitete Erste-Hilfe-Maßnahmen ein. Insgesamt rückten 20 Feuerwehrleute der Wehren Klöch, Halbenrain und Tieschen zu dem Unfallort aus, auch der Rettungshubschrauber C 12, ein Notarzt-Team und das Rote Kreuz versuchten das Leben des 28-Jährigen zu retten.

Die Bemühungen blieben jedoch erfolglos, der Mann erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.