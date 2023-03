"Das neue Normal" im Dieselkino: Gäste trafen auf das Filmteam

Am Mittwochabend lockte die Steiermark-Premiere des Spielfilms "Das Neue Normal" rund 400 erwartungsvolle Kinobesucher und -besucherinnen in das Dieselkino Gleisdorf. Nach dem Film gab es ein Meet and Greet mit Cast und Produzenten.