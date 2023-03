Die Fotos zeichnen ein fast apokalyptisches Bild, Gott sei Dank aber wurde nach ersten Informationen bei diesem Großeinsatz am späten Freitagabend niemand verletzt: Auf der A9 auf Höhe Wildon in Fahrtrichtung Linz stand gegen 20.30 Uhr ein ungarischer Lkw in Vollbrand - "er schlug meterhohe Flammen", berichtet die Polizei am Samstag. Der Lenker hatte es zuvor noch geschafft, den Lkw auf den Pannenstreifen zu manövrieren. Zahlreiche alarmierte Feuerwehren trafen zum Löscheinsatz ein, "die gesamte Richtungsfahrbahn Linz für wurde den übrigen Fahrzeugverkehr gesperrt, er wurde über Wildon abgeleitet", heißt es seitens der Polizei.