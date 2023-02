Ein Jahr lang haben die Umbauarbeiten gedauert. Am Dienstag hat sich das Modehaus Roth im Gleisdorfer Einkaufszentrum GEZ zum ersten Mal in seinem neuen Outfit präsentiert. "Eine Begegnungszone auf 3000 Quadratmetern", so betitelt es Gleisdorfs Bürgermeister Christoph Stark. Aufgeteilt auf zwei Stockwerke, finden sich neben den bekannten Marken für Damen und Herren ab sofort auch Mode für Babys und Kinder sowie der erste Shop der Marke "Mango" in der Region.