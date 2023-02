Nach sechs Einbruchsdiebstählen und fünf derartigen Versuchen in drei Bundesländern haben niederösterreichische Kriminalisten zwei Verdächtigen das Handwerk gelegt. Die Ermittler nahmen das Duo in der Steiermark fest. Die Männer im Alter von 34 und 37 Jahren wurden in die Justizanstalt Linz eingeliefert, berichtete die Landespolizeidirektion in St. Pölten.