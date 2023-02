In vier Nächten wurde in Markt Hartmannsdorf eine Piste hergerichtet und vier weitere Tage konnte gefahren werden. "Energieverschwendung" werden da einige schreien. Doch wie schauen die Relationen aus: Während in Markt Hartmannsdorf drei Schneekanonen eingesetzt werden, sind es in den großen Skigebieten mehrere 100, meist sogar mehrere 1000 und das natürlich an viel mehr Tagen. Mit dem Strom, den das (hochgelegene) Skigebiet Ischgl fürs Beschneien verbraucht, könnte man alle 5600 Weizer Haushalte das ganze Jahr über versorgen! Und mit jenem aus Kitzbühel auch noch Gleisdorf und St. Ruprecht dazu.