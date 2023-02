Die Sehnsucht nach Wintersportspaß ist auch in flacheren Gefilden nach wie vor sehr hoch. Doch das Angebot wird rarer und rarer. Am Eibisberg bei Weiz wird nur bei Naturschnee gefahren, der in den vergangenen Jahren oft so selten war, dass gar nicht ausgesperrt werden konnte. Heuer war an den beiden vergangenen Wochenenden Skibetrieb und der Zulauf enorm. Der Wimmerlift in der Gemeinde Eggersdorf hat nach nur neun Schneetagen nach dieser Saison für immer geschlossen.