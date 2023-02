"Am nächsten Tag gibt's kein Schädlweh", sagt Siegfried Trummer, lacht und zeigt auf die grüne Getränkedose in seiner Hand. Darauf zu sehen: der "steile Bock". Ein Mann in Tracht, mit aufgeknöpfter Hose und Hörnern am Kopf. Neben dem Obmann der Weizer Schafbauern steht Geschäftsführerin Karin Trummer. In ihrer Hand, die "schoafe Gams". Dargestellt ist eine Dame im Dirndlrock, die Haare sind zu zwei Gamshörnern zusammengebunden.