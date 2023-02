Am Dienstag gegen 14.30 war ein 74-Jähriger aus dem Bezirk Südoststeiermark alleine mit Forstarbeiten in seinem Wald in Klöch beschäftigt. Der Mann wollte einen, schon gefällten, 13 Meter langen Baumstamm mit der Motorsäge schneiden. Doch dieser rollte dabei auf ihn zu und blieb auf seinem linken Unterschenkel liegen.

Zeugen bemerkten den Vorfall und konnten dem Mann erste Hilfe leisten.

Der 74-Jährige wurde von den Freiwilligen Feuerwehren Klöch und Bad mithilfe eines Krans geborgen. Nach der Erstversorgung durch Sanitäter und einer Notärztin des Roten Kreuzes wurde der Forstarbeiter in das LKH Bad Radkersburg eingeliefert.