Wochenrückblick. Diesen Beinamen erhält in Firmenkantinen oftmals ein Grenadiermarsch oder Gröstl, wenn so mancher Menü-Bestandteil schon in früheren Mahlzeiten aufgetischt wurde. Diese kulinarische „Restlverwertung“ kann aber auch durchaus kreativ, überraschend und schmackhaft erfolgen. Das ist die Überzeugung von Julia Knittelfelder, die als neue „Rezepte-Rockerin“ im kommenden Jahr ins Metier der Internet- und TV-Kochshows eintaucht. Der mit einer Koch-Vorbildfunktion einhergehende Titel wird alljährlich von den Tourismusschulen Bad Gleichenberg und der Marke Steirerkraft (Unternehmen: estyria) verliehen.