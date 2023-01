Ein Blick auf die Fotos genügt, um das Ausmaß dieses Einsatzes in den frühen Morgenstunden zu erahnen: Am Sonntag um kurz nach 6 Uhr früh stand ein Wohnhaus im Riegersburger Ortsteil "Grub I" in Vollbrand. Sieben Feuerwehren mit insgesamt 84 Kameradinnen und Kameraden waren im Einsatz. Nach ersten Angaben gab es zum Glück keine Verletzten. Auch das Paar, das in dem Haus lebt, konnte sich noch rechtzeitig retten - was für den Mann nicht einfach war, trägt er doch seit einem Unfall einen Gips.