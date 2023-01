Tierschützer erheben schwere Vorwürfe gegen zwei weitere steirische Hühnermast-Betriebe

Kurz vor Weihnachten sorgte Video von Missständen und Gewalt in einem steirischen Hühnermast-Betrieb für Aufruhr bei Konsumenten und in der Branche. Nun legen Tierschützer weitere Videos aus anderen steirischen Betrieben vor. Was Branchenvertreter und die AMA dazu sagen.