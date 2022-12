Just am Tag, an dem die finanzielle Neuaufstellung der Agrarmarkt Austria (AMA) im Nationalrat auf der Tagesordnung stand, haben Tierschützer mit einem im Sommer aufgenommenen Video aus einem südoststeirischen Hühnermaststall (der bisher das AMA-Gütesiegel trug) für Entsetzen bei Konsumentinnen und Konsumenten gesorgt. Und die Debatte um Sinn und Zweck des staatlichen Siegels angeheizt. Auch im Parlament. Während Dietmar Keck (SPÖ) in den „permanenten Einzelfällen“ ein „Versagen der AMA“ ortet, wehren sich ÖVP-Mandatare wie Georg Strasser „gegen pauschale Verurteilung der ganzen Branche“.