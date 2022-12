Die Polizei nennt ihn den "Sohn-Tochter-Trick": Mit einer Kurzmitteillung auf das Handy besorgter Eltern fängt es an, am Ende fließt Geld in Richtung Betrüger. Am Montag wurde ein Eheppar aus Kirchbach-Zerlach Opfer der international agierenden Täterbande.

Kurz nach Mittag bekam die 62-jährige Ehefrau eine SMS auf ihr Handy, vermeintlich von ihrem Kind. Das Handy sei kaputt, deshalb die neue Nummer, lautete sinngemäß der Inhalt. Außerdem gab das angebliche Kind an, dass es in einer Notsituation stecke und daher dringend Geld brauche. Wenig später überwiesen die 62-Jährige und ihr 65-jähriger Ehemann mehrere Tausend Euro auf ein unbekanntes Konto.

Die Polizei gibt Präventionstipps