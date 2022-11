Gegen 23.45 Uhr war am Samstag eine 19-Jährige mit einem Auto auf der L 274 von Nägelsdorf kommend in Fahrtrichtung Kronnersdorf in der Gemeinde Straden im Bezirk Südoststeiermark unterwegs. Im Fahrzeug befanden sich noch eine 20-Jährige, ein 20-Jähriger und ein 21-Jähriger. In einer Linkskurve kam das Auto auf das rechte Bankett. Daraufhin fuhr die 19-Jährige mit dem Fahrzeug über die abfallende Böschung in den Straßengraben.