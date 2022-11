Ballkönigin und Ballkönig gab es auf dem Maturaball der Bafep Mureck keine. Darauf verzichteten die Maturantinnen und Maturanten, um den Konkurrenzkampf zu vermindern. Aufgrund des Mottos "Ein krönender Abschluss - Heute Nacht sind wir an der Macht" durfte eine Krönung dennoch nicht fehlen. So wurden kurzerhand Klassenvorständin Gertrude Grangl-Abdelazez und ihr Stellvertreter Manfred Temmel vor der Mitternachtseinlage zur Königin und zum König gemacht. "Als Zeichen der Dankbarkeit für die gemeinsame Zeit", wie Elisa Klapsch stellvertretend für ihre Kolleginnen und Kollegen erzählt.

Überhaupt seien alle sehr zufrieden mit der Ballnacht gewesen. Schon beim Einzug der Maturantinnen und Maturanten sorgten echte Kerzen für eine königliche Stimmung. Die rund 1000 Gäste in der Ottersbachhalle hätten "den schönsten Ball, auf dem sie je waren" erlebt. Binnen kürzester Zeit war der eigens kreierte Ballwein ausverkauft und die fast 600 Preise im Glückshafen vergriffen.

Der mechanische Bulle sorgte für Abstürze der anderen Art © KLZ/Chris Gspurnig

In der Weinbar die Wahrheit gefunden

Nicht weniger schön war bereits am Vorabend der Maturaball der Tourismusschulen in Bad Gleichenberg. In den Räumlichkeiten der eigenen Schule sorgten die verschiedensten Bars für ausgelassene Stimmung. "Vor allem - ganz dem Motto entsprechend - die Weinbar und die Jazzband bei der Ginbar waren sehr beliebt", erzählt Valentina Fritz, die Vorsitzende des Ballkomitees. Auch zahlreiche Absolventinnen und Absolventen der Tourismusschulen kamen zum Feiern vorbei.

Eingeleitet wurde der Abend mit einem eigenen Maturantentanz, bei dem die Maturantinnen und Maturanten jeweils ohne Tanzpartner eine Choreografie zum Besten gaben. Besonders beliebt war außerdem der mechanische Bulle, der den gesamten Abend lang für Abstürze der anderen Art sorgte.