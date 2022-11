Ich hatte noch nie etwas gebaut. Und sie auch nicht“, erzählt Lukas Jahn. Er ist Winzer. Sie, Mascha Ritter, ist Architektin in Berlin. Als sich die beiden kennenlernten, bei einem Essen unter Freunden, studierte sie noch, und er hatte gerade das Anwesen „Locknbauer“ in Pichla bei Radkersburg gekauft. Um endlich Weinbauer zu werden, nachdem er in Wien BWL studiert und im Finanzwesen gearbeitet hatte, um im reifen Alter von 23 einzusehen: „Das ist nichts für mich.“