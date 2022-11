Während in der AT&S-Zentrale in Leoben Rekordumsätze präsentiert wurden, machten rund um den Produktionsstandort in Fehring zuletzt Gerüchte um mögliche Kündigungen die Runde. Damit ist jetzt aber Schluss: Aufsichtsratchef Hannes Androsch stattete Fehring einen „Freundschaftsbesuch“ ab und sprach über die Zukunft des südoststeirischen Standortes.