Ein betrunkener Pkw-Lenker (23) aus der Südoststeiermark hat am Dienstagmorgen auf der L 202 in Richtung Kirchbach einen Frontalzusammenstoß verursacht. Er kam laut Polizei in einem durch Alkohol beeinträchtigten Zustand gegen 08.50 Uhr mit seinem Pkw auf der L 202 in einer leichten Rechtskurve mit der gesamten Fahrzeugbreite auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal gegen einen entgegenkommenden Pkw, der von einem 49-Jährigen aus dem Bezirk Leibnitz gelenkt wurde. Während der 23-Jährige unverletzt geblieben war, wurde der 49-Jährige schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst in das LKH Feldbach eingeliefert werden. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.