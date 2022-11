In Erbersdorf (Gemeinde Eichkögl, Bezirk Südoststeiermark) prallten am Montagabend in einer Kurve der L 244 zwei Pkw mit großer Wucht zusammen. Dabei wurden beide Lenker verletzt. Wie die Polizei feststellte, war einer der Beteiligten alkoholisiert am Steuer gesessen.

Passiert ist der Unfall kurz vor 19 Uhr zwischen Ebersdorf und Fladnitz im Raabtal. Der 54-jährige Südoststeirer, war in Richtung Fladnitz unterwegs, ihm kam ein 43-Jähriger mit seinem Auto entgegen. In einer Kurve prallten die beiden Fahrzeuge aus unbekannter Ursache mit den linken Seiten der Fahrzeugfront zusammen, berichtet die Polizei.

Der 43-Jährige, der bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt wurde, konnte sich selbst aus dem zerstörten Auto befreien. Im Wrack eingeklemmt wurde der 54-Jährige, der zudem schwere Verletzungen erlitten hatte. Die Feuerwehr befreite den Mann mit hydraulischem Bergewerkzeug und übergab ihn zur weiteren Versorgung dem Notarzt- und Rettungsteam. Er wurde schließlich ins LKH Feldbach eingeliefert.

Das zweite beteiligte Unfallfahrzeug wurde ebenso schwer beschädigt © FF Eichkögl

Weil die Polizei dem 54-Jährigen eine erhebliche Alkoholisierung nachweisen konnten, wurde ihm der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.