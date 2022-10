Am Freitag am frühen Nachmittag ereignete sich nach der Ortsausfahrt Rohr an der Raab in Richtung Fladnitz ein schwerer Unfall. Ein 85-jähriger Südoststeirer war mit seinem Pkw auf der B 68 Richtung Gleisdorf unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache geriet er auf die Gegenfahrbahn und krachte gegen ein Brückengeländer. Dabei wurde die linke Fahrzeughälfte zerstört und der Lenker aus dem Auto gerissen.