Das sind die ausgezeichneten Lehrlinge und Meister der Südoststeiermark

Mit Fotoserie. Ausgezeichnet zum "Star of Styria" wurden am Donnerstagabend 87 Lehrlinge und Meister aus dem Bezirk Südoststeiermark. Die Gala fand in der Autopräsentationshalle Uitz in Feldbach statt.