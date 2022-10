In den frühen Morgenstunden ereignete sich am Donnerstag ein Verkehrsunfall mit zumindest einer verletzten Person. Eine Lenkerin war mit ihrem Pkw gerade auf der B 66 von Bad Gleichenberg kommend in Richtung Feldbach unterwegs gewesen, als sie in der S-Kurve am sogenannten "Taxberg" aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet.