Als Daniel Schögler und René Ropert im Dezember 2021 frühmorgens in Feldbach in "ihren" Saubermacher-Lkw steigen, ist es noch stockdunkel. Und noch dazu bitterkalt. Was die beiden zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnen: Die heutige Tour wird keine gewöhnliche sein. Am Ende des Tages werden sie zu Hause erzählen, dass sie heute einem Mann vermutlich das Leben gerettet haben.