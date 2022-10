Durch die Klimakrise sind der Wald und mit ihm auch die Lebensqualität in der Region bedroht. Neben abnehmender Wasserverfügbarkeit und zunehmenden Dürreperioden sorgt auch die Zunahme an Schädlingen für sinkende Baumwachstumsraten. „Wenn nichts passiert, werden wir, laut Klimaforscher Andreas Jäger, in 30 bis 40 Jahren auch bei uns eine Landschaft vorfinden, die jener in Mazedonien gleicht“, ist Bürgermeister Josef Ober besorgt.