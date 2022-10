Von der hellenischen Halbinsel bis ins steirische Vulkanland. Am Samstag, dem 15. Oktober, strahlt niemand heller als die Maturantinnen und der eine Maturant der beiden fünften Klassen der HLW Feldbach. Schließlich lautet das Motto "Götter am Olymp - Heute stehen wir ganz oben!". Einer rauschenden Ballnacht in der Arena und den Mehrzweckhallen in Feldbach steht somit nichts mehr im Wege.