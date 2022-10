Am Mittwochnachmittag zwischen 13.30 Uhr und 14.30 Uhr wurde vor dem Tennisplatz in der Feldgasse in Gleisdorf ein Fahrrad im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen. Der minderjährige Besitzer erstattete gemeinsam mit seinem Großvater bei der Polizei in Gleisdorf eine Diebstahlanzeige. Als mutmaßlicher Täter konnte ein 45-jähriger Ungar ausfindig gemacht werden, der sich - wie die Fahndungstätigkeiten ergaben - mit seiner Beute im Zug in Richtung Fehring befand.