Die Fischtheke steht leer, die Küche ist kalt. Das Fischgeschäft Köhldorfer in Feldbach ist seit Donnerstag (15. September) "bis auf Weiteres geschlossen". Der Umsatz und die Frequenz seien zu gering gewesen. So begründet Geschäftsführer Alfred Tomberger das Aus für den Frischfisch- und Tiefkühlhandel in der Feldbacher Lugitschstraße. Die Schließung betrifft sieben Mitarbeiter.