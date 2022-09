Kurz und heftig zog am Donnerstagnachmittag eine Unwetterfront über die Südoststeiermark. In Fehring ist kurz nach 14 Uhr in einem Haus im Stadtgebiet ein Brand ausgebrochen.

Die Feuerwehr hat einen Teil des Daches geöffnet, um den Brand zu bekämpfen © Privat

Vier Feuerwehren sind derzeit im Einsatz, um das Feuer zu löschen. Ob der Brand durch einen Blitzschlag ausgelöst worden ist, ist noch nicht bekannt. Zeitgleich mit dem Abgehen der Feuerwehrsirene fiel in Teilen der Stadt auch der Strom aus. Weitere Informationen folgen.