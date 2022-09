The Voice of Germany

Südoststeirerin scheiterte: "Ich bin nicht Lady Gaga. Ich bin so, wie ich bin"

Anna Totter (24) aus der Stadtgemeinde Mureck erfüllte sich mit der Teilnahme an den Blind Auditions bei der deutschen Castingshow "The Voice of Germany" einen Kindheitstraum. Einen der Coaches überzeugen konnte sie allerdings nicht.