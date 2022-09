Teilzeit auf 20 Stundenbasis, Dienstag bis Freitag, Urlaubsanspruch – was sich auf den ersten Blick wie eine normale Stellenbeschreibung liest, ist auf den zweiten Blick ein unglaublich vielseitiger Beruf, so Rosi Höber-Polz. Sie ist Pfarrhaushälterin in Straden – und das seit 15 Jahren.

Zentrale Aufgabe ist natürlich das Führen des Haushalts: Einkaufen, kochen, putzen, waschen, bügeln. „Für unseren Herrn Pfarrer zu kochen ist leicht, er mag eigentlich alles, außer Fisch mit Gräten“, erzählt die gelernte Köchin schmunzelnd. Vier Mal die Woche kommt die Südoststeirerin dafür ins Pfarrhaus – wo auch angeläutet oder außerhalb der Kanzleistunden angerufen wird. Meist geht es um eine schnelle Auskunft: etwa wann die nächste Messe oder der Pfarrer erreichbar ist. „Die Menschen freuen sich, wenn jemand da ist“, weiß sie. Kirche im Alltag sein – ohne viel Vorlaufzeit.