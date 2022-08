Einbrecher haben am Samstag in einem Wohnhaus in Straden (Ortsteil Neusetz, Bezirk Südoststeiermark) in der Zeit zwischen 11.30 Uhr und 14 Uhr Geld und Schmuck im Wert von mehreren 10.000 Euro mitgehen lassen. Sie drangen über das Küchenfenster in das Haus ein, durchsuchten es und flüchteten über die Terrassentür.

Polizisten sicherten vorhandene Spuren am Tatort. Diese werden in der Folge einer kriminaltechnischen Auswertung zugeführt.

Hinweise erbeten

Bisherigen Erkenntnissen zufolge könnte ein weißer Pkw (kleinerer SUV; Näheres derzeit nicht bekannt) mit der Tat im Zusammenhang stehen. Das bislang unbekannte Fahrzeug war im Umkreis des Tatortes gesehen worden. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Halbenrain, 059133/6181.