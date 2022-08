Südoststeirer stürzte mit Motorgleitschirm auf Straße ab

Aus unbekannten Gründen stürzte am Donnerstagabend ein 35-Jähriger aus dem Bezirk Südoststeiermark aus unbekannter Höhe ab. Feuerwehrleute, die in unmittelbarer Nähe eine Übung hatten, setzten die Rettungskette in Gang.