Um 9.15 Uhr kam es am Mittwoch, dem 24. August 2022, bei der Bahnübersetzung auf der Kowaldstraße in Voitsberg zu einem Unfall zwischen einem Lastkraftwagen und einem GKB-Personenzug. Der Lenker (48) aus der Südoststeiermark dürfte beim Überqueren der Eisenbahnkreuzung laut der Polizeiinspektion Voitsberg vermutlich das Rotlicht der Ampelanlage am unbeschrankten Bahnübergang übersehen haben.