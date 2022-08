Zunächst 35 Grad Celsius, dann kündigte heftiger Wind das noch heftigere Gewitter an, das am Donnerstagnachmittag weite Teile der Steiermark heimsuchte. In Kärnten dürften umgestürzte Bäume für eine Tragödie gesorgt und zwei Kindern das Leben gekostet haben. 85.000 Haushalte waren zeitweise ohne Strom, Windspitzen mit bis zu 140 km/h wurden etwa im Murtal gemessen.