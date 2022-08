Schadstoffeinsatz in Gnas

Tankwagen verlor große Mengen an Heizöl: Feuerwehr verhinderte Schlimmeres

In Gnas verlor am Donnerstagnachmittag ein Tankwagen aus wegen eines technischen Gebrechens eine größere Menge Heizöl. Durch rasches Handeln und mit Glück konnte die FF Gnas das Überlaufen in weitere Rohrleitungen verhindern.