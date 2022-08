Der Fall erinnert an jenen vom 20. November 2015 in Köflach. Damals raubte ein arbeitsloser, frisch delogierter Mann die örtliche Raiffeisenbank aus, um sich danach im Gasthaus bereitwillig verhaften zu lassen. Motiv: Er brauche für den Winter ein Dach über dem Kopf und warmes Essen.

Lieber Gefängnis als obdachlos: Von diesem Motiv gehen die Ermittler der Raubgruppe im Landeskriminalamt (LKA) auch bei jenem 57-jährigen Oststeirer aus, der diesen Montag die Raiffeisenbank in Feldbach überfallen hat.