In den vergangenen Jahren sind Bankraube ob der hohen Aufklärungsquote selten geworden – noch seltener dürfte jedoch passieren, was sich am Montag in Feldbach zugetragen hat. "Der Anlass ist natürlich ein sehr ernster, aber natürlich kann man sich da ein gewisses Schmunzeln nicht verkneifen", heißt es am Folgetag dazu seitens ermittelnder Beamter. Aber von vorne: