Der genaue Unfallhergang ist bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnnerstagvormittag in Feldbach ereignete, noch Gegenstand verkehrspolizeilicher Ermittlungen. Fest steht jedoch, dass eine Lenkerin gegen 9.30 Uhr am sogenannten Taxberg auf der B 66 von Feldbach kommend in Richtung Bad Gleichenberg unterwegs war.