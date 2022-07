Schweine sind auch nur wie Menschen. Es gibt die Neugierigen, sie strecken den neuen Stallbesuchern freundlich den Rüssel entgegen. Andere machen sich eilig aus dem Staub, während es die Neigungsgruppe „Siesta“ nicht für wert befindet, sich vom Schlaf in der Vormittagssonne abbringen zu lassen. Und der Gruppe „Nahrungszufuhr“, die sich grunzend gerade ums Essen und Trinken giert, der ist der neue Stallbesuch ohnehin Wurscht. Schließlich kommen ja laufend (bzw. gehend) Spaziergänger vorbei, am 2019 bezogenen Freiluft-Stall für 540 Mastschweine von Markus Klobassa in der Nähe von Bad Radkersburg. Was heute nach Routine aussieht, war vier Jahre lang ein Politikum.