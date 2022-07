In den sozialen Medien teilen immer mehr Südoststeirerinnen und Südoststeirer Bilder von Überwachungskameras. „Was ist denn da momentan los bei uns?“, fragt sich eine Userin. In der Nacht auf Donnerstag zudem eine hollywoodreife Verfolgungsfahrt. Die erhöhte Anzahl an Einbrüchen und Diebstählen, von denen in der Region berichtet wird, fällt auf. Die Diebe hätten es vor allem auf Fahrräder, E-Bikes, oder teure Gerätschaften und Werkzeug abgesehen, so die Polizeiinspektion Feldbach