Jugendliche entwendeten Pkw und stahlen Bargeld, um ihn wieder zu betanken

In Eichkögl (Bezirk Südoststeiermark) nahmen zwei Jugendliche (14 und 17) am Sonntagabend einen abgestellten Pkw in Gebrauch und fuhren zu einem Bauernladen, um dort Bargeld zu stehlen. Es dürfte nicht das erste Mal gewesen sein.