"Wir sind gelaufen bis zum Umfallen, aber jetzt ist die Freude grenzenlos!" Bei Bürgermeisterin Christine Siegel lief das Telefon gestern heiß, als über die Sonntags-Titelseite der Kleinen Zeitung bekannt wurde, dass "ihr" Hauptplatz in Bad Gleichenberg mit mehr als 11.000 Stimmen als klarer Sieger der diesjährigen Platzwahl hervorging.

Sie habe in der Früh noch geschlafen, als ihr Mann die Zeitung holen ging: "Ich bin aufgewacht, weil ich ihn mehrmals laut lachen hörte – und dachte: Was hat ihn denn gestochen?", schildert die Bürgermeisterin den Moment, als ihr klar wurde, dass die wochenlange Stimmenjagd für den schönsten Hauptplatz des Landes erfolgreich war.

© Christine Siegel

Am Abend schließlich fanden sich Freundinnen, Freunde und Mitstreiter zu einer spontanen Siegesfeier (samt grüner Herzluftballone) in der ebenso grünen Wohlfühloase rund um den Hauptplatz ein. Als Erfolgsgeheimnis wertet Bürgermeisterin Siegel, "dass von der Gemeinde über das Kurhaus bis zu Vereinen und Lokalen alle zusammen bei jeder Gelegenheit Unterschriften gesammelt haben". Ein echter Teamsieg also.