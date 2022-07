Wegen starker Rauchentwicklung in einem Haus in der Langgasse in Bad Radkersburg wurden am Mittwoch (6. Juli) kurz vor Mittag die Feuerwehren Bad Radkersburg und Altneudörfl sowie die Polizei alarmiert. Aus einem Luftschacht trat Rauch aus. Ein Atemschutztrupp der Wehr Bad Radkersburg war im Einsatz und nahm die Suche auf. Vom Kellerbereich aus waren mehrere Gebäudeteile stark verraucht worden. Die Feuerwehrleute belüfteten die Räume.

Durchgeschmorte Platine

Zunächst ging man davon aus, dass eine Platine durchgeschmort sein dürfte. Die Polizei informierte am Mittwoch am Nachmittag in einer Aussendung, dass ein Kabelbrand im Liftschacht den Brand ausgelöst haben dürfte. Seitens der Polizei stand ein Bezirksbrandermittler für die Ursachenforschung im Einsatz. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest. Verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehren Bad Radkersburg und Altneudörfl waren mit insgesamt 21 Mitgliedern und vier Fahrzeugen im Einsatz.