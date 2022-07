Wer in den kommenden zwei Monaten bei sonnigem Wetter am Rathaus in Leibnitz vorbeikommt, wird vielleicht etwas Ungewöhnliches bemerken. Bisher nicht dagewesene Geräusche und Klänge sind je nach Verkehrskulisse mal mehr mal weniger deutlich hörbar. Vor einem Jahr stellte der Klangkünstler David Piro der Stadtgemeinde Leibnitz seine Idee vor. Nun ist aus der Idee ein fertiges Produkt geworden: Ein sogenannter Agent, bestehend aus einem kleinen Lautsprecher, einem Mikrofon und einem kleinen Computer ist am sonst traditionell gehaltenen Maibaum der Stadt angebracht und sorgt für die Geräuschkulisse.