Die Eleganz in der Dressur, das Können im Springen sowie die Kondition und den Mut im Geländeritt – wer im Vielseitigkeitsreiten erfolgreich sein möchte, muss allerhand mitbringen. Vor allem die Geländestrecke, die am Sonntag die letzte Etappe der Staatsmeisterschaft in Kornberg bei Feldbach bildet, verspricht viel Spannung: Hügel, Tiefsprünge, Wassergräben – insgesamt stehen 350 Hindernisse im Gelände, der Bewerb "erstreckt sich über 3,2 Kilometer und 32 feste Hindernisse", berichtet Hannes Hofmann, Obmann des veranstaltenden RC Kornberg.