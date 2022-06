Immer wieder hatte sich ein 36-Jähriger in Feldbach Bargeld von seinen Bekannten ausgeborgt. Als Darlehen für ein lukratives Geschäft gab er an und versprach Gewinnbeteiligung. Insgesamt borgte er sich bei 25 Bekannten etwa 750.000 Euro aus – rund 200.000 davon zahlte er nicht zurück, so berichtet es die Polizei.