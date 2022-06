Ein technischer Defekt sorgte am Mittwochnachmittag für einen Großeinsatz der Feuerwehr in Fehring. Eine Vorwärmanlage der Firma Liapor stand in Vollbrand, wie Einsatzleiter Christian Hammer von der FF Fehring berichtet: "Zur Produktion wird dort mit Kupferpech beheizt, die Anlage muss allerdings vorgewärmt werden. Eben diese Vorwärmanlage stand beim Eintreffen der FF Fehring in Vollbrand."

Keine Verletzten

Neben der Freiwilligen Feuerwehr Fehring war auch die Wehren Johnsdorf-Brunn, Weinberg und Hirzenriegl sowie das Einsatzleitfahrzzeug des Bereichsfeuerwehrverbandes Feldbach am Brandort. Insgesamt standen mehr als 40 Mann im Einsatz. Auch das Rote Kreuz und die Polizei wurden hinzugezogen.